КСУ знову не взявся за "земельне" питання: засідання зірвалось через брак суддів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Конституційний Суд України у вівторок, 10 листопада, знову не зміг провести засідання - через відсутність кворуму. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КСУ.
Зокрема, 10 листопада з 10:00 Велика палати Конституційного Суду України планувала на пленарному засіданні розгляд двох питань. Одне стосувалося тлумачення "гідних умов життя" у Конституції, інше - визначення питання землі у Конституції як об’єкта права власності українського народу.
Утім, повідомили у КСУ, "розгляд справ відкладено у зв'язку з відсутністю кворуму".
Засідання Великої палати Конституційного Суду України 10 листопада також не відбулося. Причини - ті ж: "у зв'язку з відсутністю кворуму".
До розгляду планувалися також два питання - щодо спецконфіскації та подовження строку постановлення ухвал про відкриття або про відмову у відкритті конституційного провадження у справах за конституційними скаргами.
Нагадаємо, 9 листопада засідання Конституційного Суду України було зірваним через небажання деяких суддів розглядати справу “земельних” статей Конституції України.
Додамо, згідно з законом про КСУ, Суд є повноважним здійснювати конституційне провадження, якщо у його складі є щонайменше 12 суддів Конституційного Суду, які набули повноважень згідно з законодавством. Тобто, наразі кворум становить 12 суддів.