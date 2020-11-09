Засідання КСУ зірвали через "земельне" питання
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Сьогоднішнє засідання Конституційного Суду України було зірваним через небажання деяких суддів розглядати справу “земельних” статей Конституції України. Про це УНН повідомив суддя КСУ Ігор Сліденко.
“Так, засідання зірвали. Частина суддів не захотіла приймати участь у розгляді справи стосовно тлумачення 13 та 14 статтів Конституції. Я не коментую конкретно які судді були, але ця частина зірвала кворум”, - відзначив правник.
На прохання назвати прізвища суддів, які зірвали кворум, Сліденко відповів: "Sapienti sat" (з лат. "розумному достатньо" - ред.).
Нагадаємо, що суддя-доповідач по земельній реформі Ігор Сліденко звернувся до поліції.
Додамо, що суддя КСУ Сергій Сас зазначив, що проект рішення щодо офіційного тлумачення окремих положень статей 13, 14 Конституції України не скасує закон про ринок землі.