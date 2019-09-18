Робочі підгрупи щодо Донбасу почали засідання у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. У Мінську почали засідання робочі підгрупи тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу МЗС Білорусі.
"У Мінську проходить зустріч робочих підгруп тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході України", - повідомили у білоруському зовнішньополітичному відомстві в Twitter.
Нагадаємо, 18 вересня ТКГ щодо Донбасу збереться 18 вересня в Мінську.
Як раніше повідомляв представник України в ТКГ Леонід Кучма, ключовими питаннями зустрічі в Мінську будуть безпека і звільнення утримуваних осіб.
Представниця уряду в парламенті Ірина Верещук вказувала, що ТКГ також обговорить механізм отримання пенсій на окупованих територіях.
Російські ЗМІ відзначали, що на засіданні ТКГ будуть узгоджені терміни розведення сил на Донбасі, затверджена єдина редакція "формули Штайнмаєра", що посприяє проведенню зустрічі в "нормандському форматі" вже в жовтні.