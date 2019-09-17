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Завтра ТКГ у Мінську обговорить механізм отримання пенсій на окупованих територіях - Верещук

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Завтра у Мінську на зустрічі Тристоронньої контактної групи обговорять механізм отримання пенсій на окупованих територіях. Про це в ефірі одного з каналів заявила народний депутат України від фракції “Слуга народу”, представник уряду у Верховній Раді Ірина Верещук, передає УНН.

“Людям на сьогодні дуже важко отримати пенсію і вони змушені виїжджати на підконтрольну територію раз на два місяці. А йдеться про те, щоб це зробити один раз в рік і отримати електронною формою. Це завтра буде предметом перемовин в Мінську в ТКГ”, — сказала Верещук.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кучма назвав послу Франції ключові питаннями завтрашньої зустрічі ТКГ у Мінську

Нагадаємо, Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на засіданні парламентського комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій запропонувала поновити право на отримання пенсій громадянам України на тимчасово окупованих територіях.

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