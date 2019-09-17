Завтра ТКГ в Минске обсудит механизм получения пенсий на оккупированных территориях - Верещук
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Завтра в Минске на встрече Трехсторонней контактной группы обсудят механизм получения пенсий на оккупированных территориях. Об этом в эфире одного из каналов заявила народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", представитель правительства в Верховной Раде Ирина Верещук, передает УНН.
"Людям сегодня очень трудно получить пенсию и они вынуждены выезжать на подконтрольную территорию раз в два месяца. А речь идет о том, чтобы это сделать один раз в год и получить по электронной формой. Это завтра будет предметом переговоров в Минске в ТКГ", - сказала Верещук.
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Напомним, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на заседании парламентского комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий предложила восстановить право на получение пенсий гражданам Украины на временно оккупированных территориях.