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Омбудсмен запропонувала поновити українцям на окупованих територіях право на пенсії

Омбудсмен запропонувала поновити українцям на окупованих територіях право на пенсії

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова сьогодні на засіданні парламентського комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій запропонувала поновити право на отримання пенсій громадянам України на тимчасово окупованих територіях. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Вчора під час зустрічі з Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим звернулася до нього з ініціативою першочергового розгляду законопроектів щодо встановлення або поновлення порушення прав громадян України, які були зареєстровані попереднім скликанням ВРУ", - написала Омбудсмен.

За словами Омбудсмена, йдеться про поновлення прав на отримання пенсій громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території, а також про повернення виборчого права внутрішньо переміщеним особам на місцевих виборах у громадах, що приймають.

"З аналогічним проханням звернулась до членів профільного комітету. Сподіваюсь, співпраця щодо вдосконалення законодавства України у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина буде плідною та результативною", - додала Денісова.

Нагадаємо, понад 7 тисяч пенсіонерів з реєстрацію в ОРДЛО не мають доступ до пенсій з 2014 року.

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