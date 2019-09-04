Омбудсмен запропонувала поновити українцям на окупованих територіях право на пенсії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова сьогодні на засіданні парламентського комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій запропонувала поновити право на отримання пенсій громадянам України на тимчасово окупованих територіях. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Вчора під час зустрічі з Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим звернулася до нього з ініціативою першочергового розгляду законопроектів щодо встановлення або поновлення порушення прав громадян України, які були зареєстровані попереднім скликанням ВРУ", - написала Омбудсмен.
За словами Омбудсмена, йдеться про поновлення прав на отримання пенсій громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території, а також про повернення виборчого права внутрішньо переміщеним особам на місцевих виборах у громадах, що приймають.
"З аналогічним проханням звернулась до членів профільного комітету. Сподіваюсь, співпраця щодо вдосконалення законодавства України у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина буде плідною та результативною", - додала Денісова.
Нагадаємо, понад 7 тисяч пенсіонерів з реєстрацію в ОРДЛО не мають доступ до пенсій з 2014 року.