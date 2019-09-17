Кучма назвав послу Франції ключові питаннями завтрашньої зустрічі ТКГ у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Представник України у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі, другий президент України Леонід Кучма у розмові з Послом Франції в Україні обговорив перебіг імплементації Мінських угод і порядок денний роботи ТКГ - ключовими питаннями завтрашньої зустрічі у Мінську будуть безпека та звільнення утримуваних осіб. Про це повідомила у Facebook прессекретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер, передає УНН.
"Леонід Кучма прийняв Надзвичайного і Повноважного Посла Франції в Україні Етьєна де Понсена. У розмові йшлося про перебіг імплементації Мінських угод. Детально обговорили порядок денний роботи Тристоронньої контактної групи. Ключовими питаннями завтрашньої зустрічі у Мінську будуть безпека та звільнення утримуваних осіб", - повідомила речниця.
З її слів, Кучма наголосив на першочерговості виконання саме безпекового блоку Мінських домовленостей - припинення вогню, виведення російських збройних формувань, відновлення Україною контролю за тимчасово непідконтрольною ділянкою українсько-російського кордону.
Як повідомляв УНН, у середу, 18 вересня, в Мінську відбудеться зустріч тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України, на засіданні ймовірно будуть узгоджені терміни розведення сил, затверджена і підписана єдина редакція "формули Штайнмаєра", що посприяє проведенню зустрічі в "нормандському форматі" вже в жовтні.