Кучма назвал послу Франции ключевые вопросы завтрашней встречи ТКГ в Минске
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, второй президент Украины Леонид Кучма в беседе с Послом Франции в Украине обсудил ход имплементации Минских соглашений и повестку дня работы ТКГ - ключевыми вопросами завтрашней встречи в Минске будут безопасность и освобождение удерживаемых лиц. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретар представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает УНН.
"Леонид Кучма принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Франции в Украине Этьена де Понсена. В разговоре речь шла о ходе имплементации Минских соглашений. Подробно обсудили повестку дня работы Трехсторонней контактной группы. Ключевыми вопросами завтрашней встречи в Минске будут безопасность и освобождение удерживаемых лиц", - сообщила пресс-секретарь.
По ее словам, Кучма отметил первоочередность выполнения именно блока безопасности Минских договоренностей - прекращение огня, вывод российских вооруженных формирований, восстановление Украиной контроля за временно неподконтрольным участком российско-украинской границы.
Как сообщал УНН, в среду, 18 сентября, в Минске состоится встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, на заседании вероятно будут согласованы сроки разведения сил, утверждена и подписана единственная редакция "формулы Штайнмайера", что поспособствует проведению встречи в "нормандском формате" уже в октябре.