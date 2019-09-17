Кучма назвал послу Франции ключевые вопросы завтрашней встречи ТКГ в Минске

"Леонид Кучма принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Франции в Украине Этьена де Понсена. В разговоре речь шла о ходе имплементации Минских соглашений. Подробно обсудили повестку дня работы Трехсторонней контактной группы. Ключевыми вопросами завтрашней встречи в Минске будут безопасность и освобождение удерживаемых лиц", - сообщила пресс-секретарь.

По ее словам, Кучма отметил первоочередность выполнения именно блока безопасности Минских договоренностей - прекращение огня, вывод российских вооруженных формирований, восстановление Украиной контроля за временно неподконтрольным участком российско-украинской границы.

Как сообщал УНН, в среду, 18 сентября, в Минске состоится встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, на заседании вероятно будут согласованы сроки разведения сил, утверждена и подписана единственная редакция "формулы Штайнмайера", что поспособствует проведению встречи в "нормандском формате" уже в октябре.