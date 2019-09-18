Рабочие подгруппы по Донбассу начали заседание в Минске
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Минске начали заседание рабочие подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.
"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве в Twitter.
Напомним, 18 сентября ТКГ по Донбассу соберется 18 сентября в Минске.
Как ранее сообщал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма, ключевыми вопросами встречи в Минске будут безопасность и освобождение удерживаемых лиц.
Представительница правительства в парламенте Ирина Верещук указывала, что ТКГ также обсудит механизм получения пенсий на оккупированных территориях.
Российские СМИ отмечали, что на заседании ТКГ будут согласованы сроки разведения сил на Донбассе, утверждена единая редакция "формулы Штайнмайера", что поспособствует проведению встречи в "нормандском формате" уже в октябре.