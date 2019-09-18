Контактная группа по Донбассу соберется сегодня в Минске

Как ранее сообщал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма, ключевыми вопросами встречи в Минске будут безопасность и освобождение удерживаемых лиц.

Представительница правительства в парламенте Ирина Верещук указывала, что ТКГ также обсудит механизм получения пенсий на оккупированных территориях.

Российские СМИ отмечали, что на заседании ТКГ будут согласованы сроки разведения сил на Донбассе, утверждена единая редакция "формулы Штайнмайера", что поспособствует проведению встречи в "нормандском формате" уже в октябре.