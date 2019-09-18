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Контактна група щодо Донбасу збереться сьогодні у Мінську

Контактна група щодо Донбасу збереться сьогодні у Мінську

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі збереться у середу, 18 вересня, на засідання у Мінську, передає УНН.

Як раніше повідомляв представник України у ТКГ Леонід Кучма, ключовими питаннями зустрічі у Мінську будуть безпека та звільнення утримуваних осіб. 

Представниця уряду у парламенті Ірина Верещук вказувала, що ТКГ також обговорить механізм отримання пенсій на окупованих територіях. 

Російські ЗМІ зазначали, що на засіданні ТКГ будуть узгоджені терміни розведення сил на Донбасі, затверджена єдина редакція "формули Штайнмаєра", що посприяє проведенню зустрічі в "нормандському форматі" вже у жовтні.

Українські Національні Новини

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