Різанина у Кривому Розі: у МВС спростували інформацію, що нападник попередив поліцію про свої наміри

На запитання, чи може він підтвердити інформацію, що чоловік, який у Кривому Розі вбив двох людей та поранив вісьмох, звертався до цього в поліцію та попереджав, що він має намір вчинити вбивство, хотів здати зброю, але його просто відпустили, Геращенко відповів: “Це абсолютна неправда та фейк. Громадянин який напав в Кривому Розі та вбив двох людей — батька та сина й поранив ще вісьмох, він не викликав раніше підозр в поліції, він працював за кордоном в Чехії, повернувся”.

За його словами, рідні підозрюваного розповідали, що він почав розповідати про якихось демонів, малювати якісь фігури, але він раніше не був агресивний.

“Вся інформація, що нібито на нього повідомляли в поліцію — це фейк”, — додав Геращенко.

Як повідомлялося, Центрально-Міський районний суд Кривого Рогу відправив під варту без альтернативи внесення застави 29-річного чоловіка, якого підозрюють в нападі на людей, в результаті чого двоє загинули, ще восьмеро — отримали поранення.

Нагадаємо, Криворізька місцева прокуратура № 3 повідомила про підозру чоловікові, який 7 листопада здійснив напад на людей, в результаті чого двоє людей загинули, ще восьмеро — отримали поранення.

Як повідомляв УНН, у МВС розповіли подробиці про нападника з ножем у Кривому Розі. За їхньою інформацією, зловмисник хотів убити 15 осіб.