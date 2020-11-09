Різанина у Кривому Розі: суд арештував підозрюваного на два місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Центрально-Міський районний суд Кривого Рогу відправив під варту без альтернативи внесення застави 29-річного чоловіка, якого підозрюють в нападі на людей, в результаті чого двоє загинули, ще восьмеро - отримали поранення. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області.
“Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці без альтернативи внесення застави”, — сказали в пресслужбі.
Нагадаємо, Криворізька місцева прокуратура № 3 повідомила про підозру чоловікові, який 7 листопада здійснив напад на людей, в результаті чого двоє людей загинули, ще восьмеро — отримали поранення.
Як повідомляв УНН, у МВС розповіли подробиці про нападника з ножем у Кривому Розі. За їхньою інформацією, зловмисник хотів убити 15 осіб.