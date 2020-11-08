Різанина у Кривому Розі: нападнику повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Криворізька місцева прокуратура №3 повідомила про підозру чоловікові, який вчора, 7 листопада, здійснив напад на людей, в результаті чого двоє людей загинули, ще восьмеро - отримали поранення. Про це повідомляє пресслужба ОГП, інформує УНН.
"За процесуального керівництва Криворізької місцевої прокуратури №3 громадянину, який в суботу напав на людей на вулиці, повідомлено про підозру в умисному вбивстві та замаху на вбивство (ч.2 ст.115 та ч.2 ст.15 ч.2 ст.115 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.
Вказується, що за даними слідства, 7 листопада 2020 року у Кривому Розі чоловік спричинив ножові поранення десятьом перехожим, у тому числі 8-річній дитині. Двоє потерпілих померли на місці злочину, інші перебувають у лікарні.
Після скоєного його було затримано у порядку ст. 208 КПК України. Досудове розслідування триває та здійснюється Криворізьким відділом поліції ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МВС розповіли подробиці про нападника з ножем у Кривому Розі. За їхньою інформацією, зловмисник хотів убити 15 осіб.
Нагадаємо, у Кривому Розі чоловік з ножем почав нападати на людей, у результаті є загиблі та безліч поранених. Після нападу Президент Володимир Зеленський назвав цей напад "абсолютним тероризмом".