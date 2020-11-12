Резня в Кривом Роге: в МВД опровергли информацию, что нападавший предупредил полицию о своих намерениях

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Информация о том, что человек, которого подозревают в нападении на людей, в Кривом Роге, в результате чего двое погибли, еще восемь - получили ранения, предупреждал о своих намерениях полицию и хотел сдать оружие, но его просто отпустили - фейк. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала Украина 24, передает корреспондент УНН.