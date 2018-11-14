Рівень заторів у столиці оцінюється у 7 балів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Попри ускладнені погодні умови рівень вечірніх заторів у столиці України почав знижуватись, і наразі складає 7 балів. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сервісу Google-карти.
Зокрема, наразі є складнощі з рухом автомобілів у центральній частині Києва, особливо в районі станцій метро “Університет”, “Театральна”, “Золоті ворота”, “Контрактова площа”, “Поштова площа”.
Затори є на проспектах Перемоги та Степана Бандери, вулицях Саперно-Слобідська, Інститутська, Харківському шосе, Велика Житомирська, Глибочицька, Прорізна, Семена Скляренко, на Подолі (майже всі вулиці які перетинають Нижній Вал та Верхній Вал), Велика Васильківська та всіх прилеглих до них вулицях.
Наразі рух ускладнений на усіх мостах.
Додамо, що вдень рівень заторів у столиці після початку снігопаду оцінювався у 7 балів, а потім досяг максимальної позначки у 10 балів.
Як повідомляв УНН, у столиці України у середу, 14 листопада, випав перший сніг в цьому осінньо-зимовому сезоні. Перший сніг викликав не лише затори на дорогах, а і призвів до запізнень у роботі громадського транспорту столиці.
Нагадаємо, столична влада пояснила масові аварії літньою гумою і невчасними опадами.