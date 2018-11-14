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Уровень заторов в столице оценивается в 7 баллов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Несмотря на осложненные погодные условия уровень вечерних пробок в столице Украины начал снижаться, и сейчас составляет 7 баллов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сервиса Google-карты.

В частности, сейчас есть сложности с движением автомобилей в центральной части Киева, особенно в районе станций метро "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь".

Пробки есть на проспектах Победы и Степана Бандеры, улицах Саперно-Слободская, Институтская, Харьковском шоссе, Большая Житомирская, Глубочицкая, Прорезная, Семена Скляренко, на Подоле (почти все улицы пересекающих Нижний Вал и Верхний Вал), Большая Васильковская и всех прилегающих к ним улицах.

Сейчас движение затруднено на всех мостах.

Добавим, что днем уровень пробок в столице после начала снегопада оценивался в 7 баллов, а затем достиг максимальной отметки в 10 баллов.

Как сообщал УНН, в столице Украины в среду, 14 ноября, выпал первый снег в этом осенне-зимнем сезоне. Первый снег вызвал не только пробки на дорогах, а и привел к опозданиям в работе общественного транспорта столицы.

Напомним, столичные власти объяснила массовые аварии летней резиной и несвоевременными осадками.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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