Рівень госпіталізацій із COVID-19 перевищено у дев'яти областях України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Рівень госпіталізацій пацієнтів із коронавірусом перевищує встановлені норми у дев'яти регіонах України. Ще вчора перевищення фіксували у 13 областях. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє УНН.
Деталі
За даними МОЗ, станом на 21 вересня рівень динаміки госпіталізацій (норма для регіону "зеленої" зони — не більше ніж 50% хворих) перевищено у:
У Дніпропетровській, Луганській, Миколаївській, Рівненській, Харківській, Черкаській областях перевищення зафіксовано три дні поспіль.
Станом на 20 вересня рівень госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 перевищував норми у 13 регіонах України.
Додамо
Протягом 20 вересня в Україні зафіксували 6754 нових підтверджених випадків COVID-19. До лікарень госпіталізували 2175 осіб, летальних випадків — 105.
Упродовж минулої доби в Україні проти коронавірусу було щеплено 116 005 осіб. Із них першою дозою вакциновано — 68 502 осіб, завершили вакцинацію (ввели дві дози) — 47 503 людини. Загалом від початку кампанії зроблено 11,6 млн щеплень.