Рівень госпіталізацій із COVID-19 перевищено у дев'яти областях України

Деталі

За даними МОЗ, станом на 21 вересня рівень динаміки госпіталізацій (норма для регіону "зеленої" зони — не більше ніж 50% хворих) перевищено у:

Києві — 54,6%;

Дніпропетровській області — 70,3%;

Донецькій області — 66,4%;

Луганській області — 64,6%;

Миколаївській області — 58,7%;

Рівненській області — 66,5%;

Харківській області — 70,0%;

Херсонській області — 52,1%;

Черкаській області — 94,3%.

У Дніпропетровській, Луганській, Миколаївській, Рівненській, Харківській, Черкаській областях перевищення зафіксовано три дні поспіль.

Станом на 20 вересня рівень госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 перевищував норми у 13 регіонах України.

Додамо

Протягом 20 вересня в Україні зафіксували 6754 нових підтверджених випадків COVID-19. До лікарень госпіталізували 2175 осіб, летальних випадків — 105.

Упродовж минулої доби в Україні проти коронавірусу було щеплено 116 005 осіб. Із них першою дозою вакциновано — 68 502 осіб, завершили вакцинацію (ввели дві дози) — 47 503 людини. Загалом від початку кампанії зроблено 11,6 млн щеплень.