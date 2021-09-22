Уровень госпитализаций с COVID-19 превышен в девяти областях Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Уровень госпитализации пациентов с коронавирусом превышает установленные нормы в девяти регионах Украины. Еще вчера превышение фиксировали в 13 областях. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.
Детали
По данным Минздрава, по состоянию на 21 сентября уровень динамики госпитализаций (норма для региона "зеленой" зоны — не более 50% больных) превышен в:
В Днепропетровской, Луганской, Николаевской, Ровенской, Харьковской, Черкасской областях превышение зафиксировано три дня подряд.
По состоянию на 20 сентября уровень госпитализаций пациентов с COVID-19 превышал нормы в 13 регионах Украины.
Добавим
В течение 20 сентября в Украине зафиксировали 6754 новых подтвержденных случаев COVID-19. В больницы были госпитализированы 2175 человек, летальных исходов — 105.
За прошедшие сутки в Украине от коронавируса было привито 116 005 человек. Из них первой дозой вакцинировано — 68 502 человек, завершили вакцинацию (ввели две дозы) — 47 503 человека. Всего с начала кампании сделано 11,6 млн прививок.