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Рішення про переведення авіаінженерів скасовано - ПС “Захід”

Київ • УНН

 • 17493 перегляди

Командування "Захід" відмінило переведення військових 204-ої бригади тактичної авіації до інших родів військ. За фактом ситуації проводиться службова перевірка.

Рішення про переведення авіаінженерів скасовано - ПС “Захід”

Повітряне командування "Захід" оголосило про перевірку і скасування переведення фахівців 204-ої бригади тактичної авіації до інших родів військ. Про це повідомляє ПС "Захід" на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

Деталі

Як заявили в ОК "Захід" ПС ЗСУ, у соціальних мережах опубліковано відеозвернення військовослужбовців 204-ої бригади тактичної авіації, в якому вони зробили заяву стосовно переведення фахівців інженерно-авіаційної служби в підрозділи інших родів та видів ЗС України.

Вважаємо за необхідне поінформувати про наступне. В повітряному командуванні "Захід" дотримуються рішення про недопущення переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей в інші роди та види Збройних сил України. За даним фактом проводиться службова перевірка усіх обставин ситуації. Прийнято рішення відмінити вибуття військовослужбовців 204-ої бригади тактичної авіації

- повідомили в ПС “Захід”.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський доручив не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним силам для виконання бойових завдань – авіації, ППО та мобільним вогневим групам.

Зеленський втрутився у ситуацію з переведенням фахівців Повітряних сил: яке доручення дав14.01.25, 21:22 • 53910 переглядiв

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