Рішення про переведення авіаінженерів скасовано - ПС “Захід”

Повітряне командування "Захід" оголосило про перевірку і скасування переведення фахівців 204-ої бригади тактичної авіації до інших родів військ. Про це повідомляє ПС "Захід" на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

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Як заявили в ОК "Захід" ПС ЗСУ, у соціальних мережах опубліковано відеозвернення військовослужбовців 204-ої бригади тактичної авіації, в якому вони зробили заяву стосовно переведення фахівців інженерно-авіаційної служби в підрозділи інших родів та видів ЗС України.

Вважаємо за необхідне поінформувати про наступне. В повітряному командуванні "Захід" дотримуються рішення про недопущення переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей в інші роди та види Збройних сил України. За даним фактом проводиться службова перевірка усіх обставин ситуації. Прийнято рішення відмінити вибуття військовослужбовців 204-ої бригади тактичної авіації - повідомили в ПС “Захід”.

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