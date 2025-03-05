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Решение о переводе авиаинженеров отменено - ПС "Запад"

Киев • УНН

 • 17493 просмотра

Командование "Запад" отменило перевод военнослужащих 204-й бригады тактической авиации в другие рода войск. По факту ситуации проводится служебная проверка.

Решение о переводе авиаинженеров отменено - ПС "Запад"

Воздушное командование "Запад" объявило о проверке и отмене перевода специалистов 204-й бригады тактической авиации в другие рода войск. Об этом сообщает ПС "Запад" на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

Как заявили в ОК "Запад" ПС ВСУ, в социальных сетях опубликовано видеозаявление военнослужащих 204-й бригады тактической авиации, в котором они сделали заявление относительно перевода специалистов инженерно-авиационной службы в подразделения других родов и видов ВС Украины.

Считаем необходимым проинформировать о следующем. В воздушном командовании "Запад" придерживаются решения о недопущении перевода военнослужащих дефицитных специальностей в другие рода и виды Вооруженных сил Украины. По данному факту проводится служебная проверка всех обстоятельств ситуации. Принято решение отменить выбытие военнослужащих 204-й бригады тактической авиации

- сообщили в ПС “Запад”.

Напоминаем

Президент Украины Владимир Зеленский поручил не уменьшать состав специалистов, которые необходимы Воздушным силам для выполнения боевых задач – авиации, ПВО и мобильным огневым группам.

Зеленский вмешался в ситуацию с переводом специалистов Воздушных сил: какое поручение дал14.01.25, 21:22 • 53908 просмотров

Павел Башинский

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