Решение о переводе авиаинженеров отменено - ПС "Запад"
Киев • УНН
Командование "Запад" отменило перевод военнослужащих 204-й бригады тактической авиации в другие рода войск. По факту ситуации проводится служебная проверка.
Воздушное командование "Запад" объявило о проверке и отмене перевода специалистов 204-й бригады тактической авиации в другие рода войск. Об этом сообщает ПС "Запад" на своей странице в Facebook, передает УНН.
Детали
Как заявили в ОК "Запад" ПС ВСУ, в социальных сетях опубликовано видеозаявление военнослужащих 204-й бригады тактической авиации, в котором они сделали заявление относительно перевода специалистов инженерно-авиационной службы в подразделения других родов и видов ВС Украины.
Считаем необходимым проинформировать о следующем. В воздушном командовании "Запад" придерживаются решения о недопущении перевода военнослужащих дефицитных специальностей в другие рода и виды Вооруженных сил Украины. По данному факту проводится служебная проверка всех обстоятельств ситуации. Принято решение отменить выбытие военнослужащих 204-й бригады тактической авиации
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