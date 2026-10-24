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Рідлі Скотт готує новий фільм про "Чужого"

Київ • УНН

 • 194 перегляди

Новий фільм не продовжить «Ромула», а розвиватиме історію «Прометея» та «Заповіту». Сценарій напише Аарон Гузіковскі.

Рідлі Скотт готує новий фільм про "Чужого"
Джерело: 20th Century Studios

Кінорежисер Рідлі Скотт продюсує новий фільм про "Чужого" (Alien). Про це УНН пише з посиланням на Gizmodo.

Деталі

Останнім фільмом про "Чужого", що вийшов на великий екран, був "Чужий: Ромул" (Alien: Romulus) 2024 року, сценарій до якого написали Феде Альварес і Родо Саягес, а режисером виступив Альварес. Ступінь участі Рідлі Скотта, режисера першого фільму про "Чужого" і який довгий час вважався хранителем франшизи, у створенні "Ромула" дещо туманна.

Він був продюсером "Ромула", і Альварес в інтерв'ю Los Angeles Times у 2024 році сказав: "Рідлі завжди був тією людиною, до якої я звертався, щоб показати йому, як справи, обговорити з ним все, отримати його благословення, а також критику та заперечення з деяких питань. Це була творча співпраця, де ми зустрілися посередині". Однак у тій же статті Скотт применшив значення своїх зауважень, сказавши: "Важко, коли тобі будь-хто дає поради — останнє, чого ти хочеш у певний момент, це поради… Феді — це сплеск енергії, і мені довелося відступити і дозволити йому робити свою справу".

Це може пояснити, чому в серпні 2026 року Скотт сказав французькому виданню AlloCiné, що, на його думку, "Чужий: Ромул" "був окей".

"Думаю, йому потрібна допомога, - продовжив Скотт. - Тому я повернувся до роботи. У мене вже є план для наступного фільму про "Чужого". Ми зняли "Прометей" (Prometheus), а потім "Чужий: Заповіт" (Alien: Covenant). Тож я продовжую з того місця, де ми зупинилися у "Заповіті", з Майклом Фассбендером, який тепер вважає себе Озімандіасом".

Тоді весь проєкт був теоретичним; Скотт сказав, що він має ідеї, але нічого конкретного про його реалізацію не було. Але тепер, за даними Hollywood Reporter, новий фільм про "Чужого" справді перебуває у розробці. Аарон Гузіковскі, який раніше працював зі Скоттом над серіалом HBO Max "Виховані вовками" (Raised by Wolves), напише сценарій. Скотт виступить продюсером, а режисера поки що не призначено.

Примітно, що цей новий фільм не є продовженням "Ромула", що давно обговорюється; він швидше пов'язаний з "Прометеєм" та "Заповітом", двома останніми фільмами про "Чужого", які Скотт зняв, що дуже схоже на те, що Скотт описував AlloCiné. THR повідомляє, що Фассбендер поки що не бере участі в проєкті, але важко уявити, що він не буде задіяний, зауважує видання.

Помер зірковий актор, який зіграв у фільмах "Найкращий стрілець" та "Чужий"22.10.26, 22:26 • 17841 перегляд

Юлія Шрамко

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