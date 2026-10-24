Ридли Скотт готовит новый фильм о "Чужом"

Источник: 20th Century Studios

Кинорежиссёр Ридли Скотт продюсирует новый фильм о "Чужом" (Alien). Об этом УНН пишет со ссылкой на Gizmodo.

Детали

Последним фильмом о "Чужом", вышедшим на большие экраны, был "Чужой: Ромул" (Alien: Romulus) 2024 года, сценарий к которому написали Феде Альварес и Родо Саягес, а режиссёром выступил Альварес. Степень участия Ридли Скотта, режиссёра первого фильма о "Чужом", долгое время считавшегося хранителем франшизы, в создании "Ромула" несколько туманна.

Он был продюсером "Ромула", и Альварес в интервью Los Angeles Times в 2024 году сказал: "Ридли всегда был тем человеком, к которому я обращался, чтобы показать ему, как идут дела, обсудить с ним всё, получить его благословение, а также критику и возражения по некоторым вопросам. Это было творческое сотрудничество, в котором мы встретились посередине". Однако в той же статье Скотт преуменьшил значение своих замечаний, сказав: "Тяжело, когда кто угодно даёт тебе советы — последнее, чего ты хочешь в определённый момент, — это советы… Феде — это всплеск энергии, и мне пришлось отступить и позволить ему делать своё дело".

Это может объяснить, почему в августе 2026 года Скотт сказал французскому изданию AlloCiné, что, по его мнению, "Чужой: Ромул" "был ничего".

"Думаю, ему нужна помощь, — продолжил Скотт. — Поэтому я вернулся к работе. У меня уже есть план для следующего фильма о "Чужом". Мы сняли "Прометей" (Prometheus), а затем "Чужой: Завет" (Alien: Covenant). Так что я продолжаю с того места, на котором мы остановились в "Завете", с Майклом Фассбендером, который теперь считает себя Озимандиасом".

Тогда весь проект был теоретическим; Скотт сказал, что у него есть идеи, но ничего конкретного относительно их реализации не было. Но теперь, по данным Hollywood Reporter, новый фильм о "Чужом" действительно находится в разработке. Аарон Гузиковски, который ранее работал со Скоттом над сериалом HBO Max "Воспитанные волками" (Raised by Wolves), напишет сценарий. Скотт выступит продюсером, а режиссёр пока не назначен.

Примечательно, что этот новый фильм не является давно обсуждаемым продолжением "Ромула"; скорее, он связан с "Прометеем" и "Заветом" — двумя последними фильмами о "Чужом", которые снял Скотт, — что очень похоже на то, что Скотт описывал AlloCiné. THR сообщает, что Фассбендер пока не участвует в проекте, но трудно представить, что он не будет задействован, отмечает издание.

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