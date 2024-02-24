Рятувати південь від посухи: Одещина вперше в країні почала відновлювати та модернізувати системи зрошення
Київ • УНН
В Одеській області почали відновлювати та модернізувати зрошувальні системи, щоб допомогти місцевим фермерам забезпечити стабільні врожаї в умовах зміни клімату.
Одещина вперше почала відновлювати та модернізувати системи зрошення. Адже через кліматичні зміни і без поливу тамтешні аграрії не можуть розраховувати на стабільні врожаї, передає УНН з посиланням на ТСН.
Деталі
В області вже стартував пілотний проєкт. Комунальники риють канали, щоб запустити воду з придунайських озер. У підсумку фермери зможуть поливати майже 5 тис. га угідь.
Будуть значно зменшені втрати води по системі, які складали минулого року більш ніж 60-65%. Це дасть можливість сільгоспвиробникам збільшувати площу, оскільки буде збільшена пропускна можливість каналу. І це вплине на вартість подачі води
Для впровадження проєкту з обласного бюджету виділили 95 млн грн. Їх вистачить на реконструкцію 3 з 12 систем меліорації. У облдержадміністрації кажуть, що вкладатися в проєкт готові і іноземні інвестори.
Наприклад, зустріч з канадським послом – вона сама виявила бажання поговорити з канадським бізнесом, щоб вони також розглянули це питання. Французи, італійці - їм це цікаво, але вони кажуть - дайте старт. От ми і намагаємося дати старт таким проєктам
Щоб пустити воду на поля вже цього року роботи планують завершити за місяць. Полив дозволить вдвічі збільшити врожайність на півдні регіону. А оскільки поруч порти - то продукцію можна буде швидко вивезти і продати.