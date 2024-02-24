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Спасать юг от засухи: Одесская область впервые в стране начала восстанавливать и модернизировать системы орошения

Спасать юг от засухи: Одесская область впервые в стране начала восстанавливать и модернизировать системы орошения

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 12:33  •  2983 просмотра

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В Одесской области начали восстанавливать и модернизировать оросительные системы, чтобы помочь местным фермерам обеспечить стабильные урожаи в условиях изменения климата.

Одесская область впервые начала восстанавливать и модернизировать системы орошения. Ведь из-за климатических изменений и без полива тамошние аграрии не могут рассчитывать на стабильные урожаи, передает УНН со ссылкой на ТСН.

Детали

В области уже стартовал пилотный проект. Коммунальщики роют каналы, чтобы запустить воду из придунайских озер. В итоге фермеры смогут поливать почти 5 тыс. га угодий.

Будут значительно уменьшены потери воды по системе, которые составляли в прошлом году более чем 60-65%. Это даст возможность сельхозпроизводителям увеличивать площадь, поскольку будет увеличена пропускная возможность канала. И это повлияет на стоимость подачи воды

- комментирует первый заместитель председателя Госагентства Украины по развитию мелиорации Тарас Кот.

Для внедрения проекта из областного бюджета выделили 95 млн грн. Их хватит на реконструкцию 3 из 12 систем мелиорации. В облгосадминистрации говорят, что вкладываться в проект готовы и иностранные инвесторы.

Например, встреча с канадским послом - она сама изъявила желание поговорить с канадским бизнесом, чтобы они также рассмотрели этот вопрос. Французы, итальянцы - им это интересно, но они говорят - дайте старт. Вот мы и пытаемся дать старт таким проектам

 - комментирует глава облгосадминистрации Олег Кипер.

Чтобы пустить воду на поля уже в этом году работы планируют завершить за месяц. Полив позволит вдвое увеличить урожайность на юге региона. А поскольку рядом порты - то продукцию можно будет быстро вывезти и продать.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
dunaiДунай
odessaОдесса
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