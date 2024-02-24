Спасать юг от засухи: Одесская область впервые в стране начала восстанавливать и модернизировать системы орошения
Киев • УНН
В Одесской области начали восстанавливать и модернизировать оросительные системы, чтобы помочь местным фермерам обеспечить стабильные урожаи в условиях изменения климата.
Одесская область впервые начала восстанавливать и модернизировать системы орошения. Ведь из-за климатических изменений и без полива тамошние аграрии не могут рассчитывать на стабильные урожаи, передает УНН со ссылкой на ТСН.
Детали
В области уже стартовал пилотный проект. Коммунальщики роют каналы, чтобы запустить воду из придунайских озер. В итоге фермеры смогут поливать почти 5 тыс. га угодий.
Будут значительно уменьшены потери воды по системе, которые составляли в прошлом году более чем 60-65%. Это даст возможность сельхозпроизводителям увеличивать площадь, поскольку будет увеличена пропускная возможность канала. И это повлияет на стоимость подачи воды
Для внедрения проекта из областного бюджета выделили 95 млн грн. Их хватит на реконструкцию 3 из 12 систем мелиорации. В облгосадминистрации говорят, что вкладываться в проект готовы и иностранные инвесторы.
Например, встреча с канадским послом - она сама изъявила желание поговорить с канадским бизнесом, чтобы они также рассмотрели этот вопрос. Французы, итальянцы - им это интересно, но они говорят - дайте старт. Вот мы и пытаемся дать старт таким проектам
Чтобы пустить воду на поля уже в этом году работы планируют завершить за месяц. Полив позволит вдвое увеличить урожайность на юге региона. А поскольку рядом порты - то продукцию можно будет быстро вывезти и продать.
Спасать юг от засухи: Одесская область впервые в стране начала восстанавливать и модернизировать системы орошения
В Одесской области начали восстанавливать и модернизировать оросительные системы, чтобы помочь местным фермерам обеспечить стабильные урожаи в условиях изменения климата.
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