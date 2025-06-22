Рятувальники ДСНС показали приборкання масштабної пожежі, спричиненої ударом ворожого "Ланцета" по Сумах
Київ • УНН
Масштабну пожежу на одному з підприємств у Сумах, що виникла внаслідок ворожого удару 21 червня, ліквідовано. Через загрозу повторних ударів рятувальники змушені були періодично призупиняти роботи та прямувати до укриття
Рятувальники показали ліквідацію масштабної пожежі на підприємстві у Сумах, спричинену ворожою атакою. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що напередодні ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі міста Суми. Виникла масштабна пожежа в приміщенні одного з підприємств.
Через загрозу повторних ударів рятувальники змушені були періодично призупиняти роботи та прямувати до укриття
Вказується, що попри високе пожежне навантаження та складну безпекову ситуацію, співробітникам ДСНС вдалося ліквідувати пожежу. Обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо
Ввечері в суботу, 21 червня, ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі у Ковпаківському районі Сумської громади. За попередньою інформацією, це був удар дроном "Ланцет". Внаслідок обстрілу пошкоджене приміщення одного з підприємств.
Армія рф атакувала "Ланцетом" багатоповерхівку в Сумах: постраждала жінка20.06.25, 23:38 • 3082 перегляди