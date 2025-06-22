Рятувальники ДСНС показали приборкання масштабної пожежі, спричиненої ударом ворожого "Ланцета" по Сумах

Рятувальники показали ліквідацію масштабної пожежі на підприємстві у Сумах, спричинену ворожою атакою. Про це повідомляє УНН.

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Зазначається, що напередодні ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі міста Суми. Виникла масштабна пожежа в приміщенні одного з підприємств.

Через загрозу повторних ударів рятувальники змушені були періодично призупиняти роботи та прямувати до укриття - йдеться у підписі до відео.

Вказується, що попри високе пожежне навантаження та складну безпекову ситуацію, співробітникам ДСНС вдалося ліквідувати пожежу. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо

Ввечері в суботу, 21 червня, ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі у Ковпаківському районі Сумської громади. За попередньою інформацією, це був удар дроном "Ланцет". Внаслідок обстрілу пошкоджене приміщення одного з підприємств.

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