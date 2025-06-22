Спасатели ГСЧС показали укрощение масштабного пожара, вызванного ударом вражеского "Ланцета" по Сумам
Киев • УНН
Масштабный пожар на одном из предприятий в Сумах, возникший в результате вражеского удара 21 июня, ликвидирован. Из-за угрозы повторных ударов спасатели вынуждены были периодически приостанавливать работы и направляться в укрытие
Спасатели показали ликвидацию масштабного пожара на предприятии в Сумах, вызванного вражеской атакой. Об этом сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что накануне враг нанес удар по гражданской инфраструктуре города Сумы. Возник масштабный пожар в помещении одного из предприятий.
Из-за угрозы повторных ударов спасатели вынуждены были периодически приостанавливать работы и направляться в укрытие
Указывается, что несмотря на высокую пожарную нагрузку и сложную ситуацию с безопасностью, сотрудникам ГСЧС удалось ликвидировать пожар. Обошлось без пострадавших.
Напомним
Вечером в субботу, 21 июня, враг нанес удар по гражданской инфраструктуре в Ковпаковском районе Сумской громады. По предварительной информации, это был удар дроном "Ланцет". В результате обстрела повреждено помещение одного из предприятий.
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