Рятувальники дістали з-під завалів дістали ще одне тіло: у Сумах кількість жертв ворожої атаки зросла до 7
Київ • УНН
Рятувальники виявили сьоме тіло під завалами багатоповерхівки в Сумах після російського удару. Постраждало 13 осіб, серед яких одна дитина, рятувальні роботи тривають.
У результаті ворожої атаки на Суми кількість жертв зросла до 7, повідомляє ДСНС, передає УНН.
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До 7 осіб зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по багатоповерхівці в Сумах Рятувальники деблокували тіло ще однієї людини. Станом на 17.00 постраждали 13 людей, серед яких дитина
Наразі аварійно-рятувальні роботи ще продовжуються.
Нагадаємо
30 січня ворог завдав удар по одному з 10-поверхових житлових будинків у Сумах. У результаті атаки попередньо зруйновано 9 квартир та 12 балконів.