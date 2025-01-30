Рятувальники дістали з-під завалів дістали ще одне тіло: у Сумах кількість жертв ворожої атаки зросла до 7

У результаті ворожої атаки на Суми кількість жертв зросла до 7, повідомляє ДСНС, передає УНН.

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До 7 осіб зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по багатоповерхівці в Сумах Рятувальники деблокували тіло ще однієї людини. Станом на 17.00 постраждали 13 людей, серед яких дитина - повідомили в ДСНС.

Наразі аварійно-рятувальні роботи ще продовжуються.

Нагадаємо

30 січня ворог завдав удар по одному з 10-поверхових житлових будинків у Сумах. У результаті атаки попередньо зруйновано 9 квартир та 12 балконів.