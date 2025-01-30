Спасатели достали из-под завалов достали еще одно тело: в Сумах количество жертв вражеской атаки возросло до 7

В результате вражеской атаки на Сумы количество жертв возросло до 7, сообщает ГСЧС, передает УНН.

Детали

До 7 человек возросло количество погибших в результате российского удара по многоэтажке в Сумах Спасатели деблокировали тело еще одного человека. По состоянию на 17.00 пострадали 13 человек, среди которых ребенок - сообщили в ГСЧС.

Сейчас аварийно-спасательные работы еще продолжаются.

Напомним,

30 января враг нанес удар по одному из 10-этажных жилых домов в Сумах. В результате атаки предварительно разрушено 9 квартир и 12 балконов.