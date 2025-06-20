рф заявляє про черговий обмін з Україною за стамбульськими домовленостями

У міноборони рф стверджують, що сьогодні відбувся черговий обмін полоненими у межах домовленостей з Україною у Стамбулі, пише УНН.

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Обмін проведено "відповідно до російсько-українських домовленостей, досягнутих 2 червня у Стамбулі", за даними мо рф.

Як вказано, "повернуто групу російських військовослужбовців". "Натомість передана група військовополонених ЗСУ", - заявили у мо рф.

Доповнення

19 червня із російського полону до України повернулася ще одна група тяжкопоранених та важкохворих воїнів.

Українські захисники повертаються з російського полону: Зеленський повідомив про черговий обмін

Як повідомляв начальник ГУР Кирило Буданов, більшість із них - оборонці Маріуполя, які провели в неволі понад три роки. Буданов 19 червня заявив, що готується наступний етап обміну.

ГУР про сьогоднішній обмін: вже ведеться робота над подальшими кроками і реалізацією домовленостей досягнутих в Стамбулі