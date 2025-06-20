рф заявляє про черговий обмін з Україною за стамбульськими домовленостями
Київ • УНН
Міноборони рф стверджує про черговий обмін полоненими з Україною, який нібито відбувся сьогодні. За їхніми даними, обмін проведено відповідно до домовленостей, досягнутих 2 червня у Стамбулі.
У міноборони рф стверджують, що сьогодні відбувся черговий обмін полоненими у межах домовленостей з Україною у Стамбулі, пише УНН.
Деталі
Обмін проведено "відповідно до російсько-українських домовленостей, досягнутих 2 червня у Стамбулі", за даними мо рф.
Як вказано, "повернуто групу російських військовослужбовців". "Натомість передана група військовополонених ЗСУ", - заявили у мо рф.
Доповнення
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