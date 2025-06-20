рф заявляет об очередном обмене с Украиной по стамбульским договоренностям
Киев • УНН
Минобороны РФ утверждает об очередном обмене пленными с Украиной, который якобы состоялся сегодня. По их данным, обмен проведен согласно договоренностям, достигнутым 2 июня в Стамбуле.
В минобороны рф утверждают, что сегодня состоялся очередной обмен пленными в рамках договоренностей с Украиной в Стамбуле, пишет УНН.
Детали
Обмен проведен "в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле", по данным мо рф.
Как указано, "возвращена группа российских военнослужащих". "Взамен передана группа военнопленных ВСУ", - заявили в мо рф.
Дополнение
19 июня из российского плена в Украину вернулась еще одна группа тяжелораненых и тяжелобольных воинов.
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Как сообщал начальник ГУР Кирилл Буданов, большинство из них - защитники Мариуполя, которые провели в неволе более трех лет. Буданов 19 июня заявил, что готовится следующий этап обмена.
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