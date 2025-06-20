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рф заявляет об очередном обмене с Украиной по стамбульским договоренностям

Киев • УНН

 • 750 просмотра

Минобороны РФ утверждает об очередном обмене пленными с Украиной, который якобы состоялся сегодня. По их данным, обмен проведен согласно договоренностям, достигнутым 2 июня в Стамбуле.

рф заявляет об очередном обмене с Украиной по стамбульским договоренностям

В минобороны рф утверждают, что сегодня состоялся очередной обмен пленными в рамках договоренностей с Украиной в Стамбуле, пишет УНН.

Детали

Обмен проведен "в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле", по данным мо рф.

Как указано, "возвращена группа российских военнослужащих". "Взамен передана группа военнопленных ВСУ", - заявили в мо рф.

Дополнение

19 июня из российского плена в Украину вернулась еще одна группа тяжелораненых и тяжелобольных воинов.

Украинские защитники возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил об очередном обмене19.06.25, 14:44 • 94763 просмотра

Как сообщал начальник ГУР Кирилл Буданов, большинство из них - защитники Мариуполя, которые провели в неволе более трех лет. Буданов 19 июня заявил, что готовится следующий этап обмена.

ГУР о сегодняшнем обмене: уже ведется работа над дальнейшими шагами и реализацией договоренностей, достигнутых в Стамбуле19.06.25, 19:06 • 2998 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Стамбул
Украина
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