рф випустила по Україні близько 10 тис. ракет й понад 33 тис. КАБів - Зеленський
Київ • УНН
За 2,5 роки війни росія випустила по Україні близько 10 тис. ракет і 33 тис. КАБів.
росія за два з половиною роки повномасштабної війни випустила по Україні близько 10 тисяч ракет різних типів і більш ніж 33 тисячі КАБів. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.
За два з половиною роки повномасштабної війни росія випустила по Україні близько 10 тисяч ракет різних типів і більш ніж 33 тисячі КАБів. Зупинити атаки на наші міста можна ударами по носіях цього озброєння - російських літаках на військових аеродромах,
Він зазначив, що вчора відбулось перше успішне бойове застосування нашої нової зброї - української далекобійної ракети-дрона "Паляниця". Розробленої власними силами, щоб знищити наступальний потенціал ворога.
Президент заявив, що ракет-дронів ставатиме більше, як стало більше наших далекобійних ударних дронів, результати яких ми бачимо майже щодня.
Президент про нову ракету-дрон "Паляниця": швидша та потужніша за українські далекобійні дрони24.08.24, 16:02 • 20248 переглядiв
Доповнення
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін не розкрив деталей нової української ракети-дрону "Паляниця", але зазначив, що ворог вивчатиме їхні техніко-технічні характеристики по "прильотах" в тил.