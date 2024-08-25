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рф випустила по Україні близько 10 тис. ракет й понад 33 тис. КАБів - Зеленський

рф випустила по Україні близько 10 тис. ракет й понад 33 тис. КАБів - Зеленський

Київ • УНН

 • 71913 перегляди

За 2,5 роки війни росія випустила по Україні близько 10 тис. ракет і 33 тис. КАБів.

росія за два з половиною роки повномасштабної війни випустила по Україні близько 10 тисяч ракет різних типів і більш ніж 33 тисячі КАБів. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

За два з половиною роки повномасштабної війни росія випустила по Україні близько 10 тисяч ракет різних типів і більш ніж 33 тисячі КАБів. Зупинити атаки на наші міста можна ударами по носіях цього озброєння - російських літаках на військових аеродромах,

- написав Зеленський.

Він зазначив, що вчора відбулось перше успішне бойове застосування нашої нової зброї - української далекобійної ракети-дрона "Паляниця". Розробленої власними силами, щоб знищити наступальний потенціал ворога.

Президент заявив, що ракет-дронів ставатиме більше, як стало більше наших далекобійних ударних дронів, результати яких ми бачимо майже щодня.

Президент про нову ракету-дрон "Паляниця": швидша та потужніша за українські далекобійні дрони24.08.24, 16:02 • 20248 переглядiв

Доповнення

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін не розкрив деталей нової української ракети-дрону "Паляниця", але зазначив, що ворог вивчатиме їхні техніко-технічні характеристики по "прильотах" в тил.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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