рф выпустила по Украине около 10 тыс. ракет и более 33 тыс. КАБов - Зеленский
Киев • УНН
За 2,5 года войны россия выпустила по Украине около 10 тыс. ракет и 33 тыс. КАБов.
россия за два с половиной года полномасштабной войны выпустила по Украине около 10 тысяч ракет различных типов и более чем 33 тысячи КАБов. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.
За два с половиной года полномасштабной войны россия выпустила по Украине около 10 тысяч ракет разных типов и более чем 33 тысячи КАБов. Остановить атаки на наши города можно ударами по носителям этого вооружения - российским самолетам на военных аэродромах,
Он отметил, что вчера состоялось первое успешное боевое применение нашего нового оружия - украинской дальнобойной ракеты-дрона "Паляница". Разработанной собственными силами, чтобы уничтожить наступательный потенциал врага.
Президент заявил, что ракет-дронов будет становиться больше, как стало больше наших дальнобойных ударных дронов, результаты которых мы видим почти каждый день.
Президент о новой ракете-дроне "Паляница": быстрее и мощнее украинских дальнобойных дронов24 августа 2024, 13:02 • 18430 просмотров
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Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин не раскрыл деталей новой украинской ракеты-дрона "Паляница", но отметил, что враг будет изучать их технико-технические характеристики по "прилетам" в тыл.