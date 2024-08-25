рф выпустила по Украине около 10 тыс. ракет и более 33 тыс. КАБов - Зеленский

россия за два с половиной года полномасштабной войны выпустила по Украине около 10 тысяч ракет различных типов и более чем 33 тысячи КАБов. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

За два с половиной года полномасштабной войны россия выпустила по Украине около 10 тысяч ракет разных типов и более чем 33 тысячи КАБов. Остановить атаки на наши города можно ударами по носителям этого вооружения - российским самолетам на военных аэродромах, - написал Зеленский.

Он отметил, что вчера состоялось первое успешное боевое применение нашего нового оружия - украинской дальнобойной ракеты-дрона "Паляница". Разработанной собственными силами, чтобы уничтожить наступательный потенциал врага.

Президент заявил, что ракет-дронов будет становиться больше, как стало больше наших дальнобойных ударных дронов, результаты которых мы видим почти каждый день.

Президент о новой ракете-дроне "Паляница": быстрее и мощнее украинских дальнобойных дронов

Дополнение

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин не раскрыл деталей новой украинской ракеты-дрона "Паляница", но отметил, что враг будет изучать их технико-технические характеристики по "прилетам" в тыл.