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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф выпустила по Украине около 10 тыс. ракет и более 33 тыс. КАБов - Зеленский

рф выпустила по Украине около 10 тыс. ракет и более 33 тыс. КАБов - Зеленский

Киев  •  УНН

25 августа 2024, 07:31  •  17077 просмотра

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За 2,5 года войны россия выпустила по Украине около 10 тыс. ракет и 33 тыс. КАБов.

россия за два с половиной года полномасштабной войны выпустила по Украине около 10 тысяч ракет различных типов и более чем 33 тысячи КАБов. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

За два с половиной года полномасштабной войны россия выпустила по Украине около 10 тысяч ракет разных типов и более чем 33 тысячи КАБов. Остановить атаки на наши города можно ударами по носителям этого вооружения - российским самолетам на военных аэродромах,

- написал Зеленский.

Он отметил, что вчера состоялось первое успешное боевое применение нашего нового оружия - украинской дальнобойной ракеты-дрона "Паляница". Разработанной собственными силами, чтобы уничтожить наступательный потенциал врага.

Президент заявил, что ракет-дронов будет становиться больше, как стало больше наших дальнобойных ударных дронов, результаты которых мы видим почти каждый день.

Президент о новой ракете-дроне "Паляница": быстрее и мощнее украинских дальнобойных дронов24 августа 2024, 13:02 • 18430 просмотров

Дополнение

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин не раскрыл деталей новой украинской ракеты-дрона "Паляница", но отметил, что враг будет изучать их технико-технические характеристики по "прилетам" в тыл.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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