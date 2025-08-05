рф випустила по Україні балістичний "Іскандер" та 46 дронів: знешкоджено 29 безпілотників

росія у ніч на 5 серпня випустила по Україні балістичну ракету "Іскандер" та 46 безпілотників, знешкоджено 29 дронів, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 5 серпня (із 19.00 4 серпня) ворог атакував 46-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ - рф, а також балістичною ракетою "Іскандер-М" із Брянської обл. - рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 29 ворожих БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни