рф випустила по Україні балістичний "Іскандер" та 46 дронів: знешкоджено 29 безпілотників
Київ • УНН
У ніч на 5 серпня ворог атакував 46 БпЛА типу Shahed та балістичною ракетою Іскандер-М. Сили оборони збили 29 ворожих БпЛА та дрони-імітатори.
росія у ніч на 5 серпня випустила по Україні балістичну ракету "Іскандер" та 46 безпілотників, знешкоджено 29 дронів, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.
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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 5 серпня (із 19.00 4 серпня) ворог атакував 46-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ - рф, а також балістичною ракетою "Іскандер-М" із Брянської обл. - рф.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 29 ворожих БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни
"Зафіксовано влучання 17 БпЛА на східному напрямку, 1 балістичної ракети, а також падіння збитих (уламки) у 3 локаціях на південному та північно-східному напрямках", - зазначається у повідомленні.
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