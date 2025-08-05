рф выпустила по Украине баллистический "Искандер" и 46 дронов: обезврежено 29 беспилотников
Киев • УНН
В ночь на 5 августа враг атаковал 46 БпЛА типа Shahed и баллистической ракетой Искандер-М. Силы обороны сбили 29 вражеских БпЛА и дроны-имитаторы.
россия в ночь на 5 августа выпустила по Украине баллистическую ракету "Искандер" и 46 беспилотников, обезврежено 29 дронов, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 5 августа (с 19.00 4 августа) враг атаковал 46-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск - рф, а также баллистической ракетой "Искандер-М" из Брянской обл. - рф.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 29 вражеских БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов на севере и востоке страны
"Зафиксировано попадание 17 БпЛА на восточном направлении, 1 баллистической ракеты, а также падение сбитых (обломки) в 3 локациях на южном и северо-восточном направлениях", - отмечается в сообщении.
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