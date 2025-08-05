рф выпустила по Украине баллистический "Искандер" и 46 дронов: обезврежено 29 беспилотников

россия в ночь на 5 августа выпустила по Украине баллистическую ракету "Искандер" и 46 беспилотников, обезврежено 29 дронов, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 5 августа (с 19.00 4 августа) враг атаковал 46-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск - рф, а также баллистической ракетой "Искандер-М" из Брянской обл. - рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 29 вражеских БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов на севере и востоке страны