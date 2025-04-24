рф випустила по Харкову 14 дронів та 11 ракет у три хвилі: уже 6 поранених, серед них дитина
Київ • УНН
Уночі Харків зазнав масованої атаки дронами та ракетами. Пошкоджено будинки, навчальні заклади та інфраструктуру, шестеро людей поранено, серед них одна дитина.
Кількість постраждалих внаслідок нічної комбінованої атаки рф на Харків зросла до 6, серед них - дитина, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
Харків вночі зазнав комбінованої атаки ворога. 14 ворожих БпЛА та 11 ракет різних типів заходили на місто хвилями та з кількох напрямків. Постраждали 6 людей, серед яких одна дитина
Зі слів голови ОВА, до лікарні був доставлений 80-річний чоловік, який отримав поранення від уламків. Постраждалим була надана висококваліфікована медична допомога. Внаслідок ударів, за його даними, було пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, навчальний заклад і обʼєкти інфраструктури.
За даними Офісу Генпрокурора, рф здійснила атаку на Харків та передмістя у три хвилі.
За даними слідства, 24 квітня орієнтовно з 1:10 до 1:30 збройні сили рф завдали масованого ракетного удару по Харкову. Попередньо встановлено, що ворог застосував три крилаті ракети типу "Іскандер". Пошкоджено підприємства. В Основʼянському районі ракета влучила неподалік житлового сектора - пошкоджено приватні будинки.
Близько 3:00-3:30 війська рф атакували підприємство у Харкові з використанням понад десяти ударних безпілотників.
Приблизно о 5:00, за даними прокуратури, розпочалася третя хвиля ударів - знову ракетна атака:
- у Слобідському районі зруйновано двоповерхову нежитлову будівлю підприємства;
- у Немишлянському районі ракета влучила у стадіон на території школи, спричинивши пошкодження навчального закладу та сусідніх багатоквартирних будинків. Чоловік та жінка отримали поранення склом, ще троє мешканок зазнали гострої реакції на стрес;
- ще одна ракета влучила поблизу ресторанного комплексу у Київському районі, пошкоджено будівлю;
- у селищі Безлюдівка Харківського району пошкоджено понад 10 приватних будинків, 14-річна дівчинка отримала акубаротравму.
рф 24 рази за ніч атакувала Харків ракетами та дронами: є руйнування та двоє постраждалих24.04.25, 08:47 • 2310 переглядiв