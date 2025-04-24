рф випустила по Харкову 14 дронів та 11 ракет у три хвилі: уже 6 поранених, серед них дитина

Кількість постраждалих внаслідок нічної комбінованої атаки рф на Харків зросла до 6, серед них - дитина, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.



Харків вночі зазнав комбінованої атаки ворога. 14 ворожих БпЛА та 11 ракет різних типів заходили на місто хвилями та з кількох напрямків. Постраждали 6 людей, серед яких одна дитина - написав Синєгубов.

Зі слів голови ОВА, до лікарні був доставлений 80-річний чоловік, який отримав поранення від уламків. Постраждалим була надана висококваліфікована медична допомога. Внаслідок ударів, за його даними, було пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, навчальний заклад і обʼєкти інфраструктури.

За даними Офісу Генпрокурора, рф здійснила атаку на Харків та передмістя у три хвилі.

За даними слідства, 24 квітня орієнтовно з 1:10 до 1:30 збройні сили рф завдали масованого ракетного удару по Харкову. Попередньо встановлено, що ворог застосував три крилаті ракети типу "Іскандер". Пошкоджено підприємства. В Основʼянському районі ракета влучила неподалік житлового сектора - пошкоджено приватні будинки.

Близько 3:00-3:30 війська рф атакували підприємство у Харкові з використанням понад десяти ударних безпілотників.

Приблизно о 5:00, за даними прокуратури, розпочалася третя хвиля ударів - знову ракетна атака:

у Слобідському районі зруйновано двоповерхову нежитлову будівлю підприємства;

у Немишлянському районі ракета влучила у стадіон на території школи, спричинивши пошкодження навчального закладу та сусідніх багатоквартирних будинків. Чоловік та жінка отримали поранення склом, ще троє мешканок зазнали гострої реакції на стрес;

ще одна ракета влучила поблизу ресторанного комплексу у Київському районі, пошкоджено будівлю;

у селищі Безлюдівка Харківського району пошкоджено понад 10 приватних будинків, 14-річна дівчинка отримала акубаротравму.

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