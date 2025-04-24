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Хранитель

рф выпустила по Харькову 14 дронов и 11 ракет в три волны: уже 6 раненых, среди них ребенок

Киев • УНН

 • 842 просмотра

Ночью Харьков подвергся массированной атаке дронами и ракетами. Повреждены дома, учебные заведения и инфраструктура, шесть человек ранены, среди них один ребенок.

рф выпустила по Харькову 14 дронов и 11 ракет в три волны: уже 6 раненых, среди них ребенок

Количество пострадавших в результате ночной комбинированной атаки рф в три волны на Харьков возросло до 6, среди них - ребенок, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Харьков ночью подвергся комбинированной атаке врага. 14 вражеских БпЛА и 11 ракет различных типов заходили на город волнами и с нескольких направлений. Пострадали 6 человек, среди которых один ребенок

- написал Синегубов.

Со слов главы ОВА, в больницу был доставлен 80-летний мужчина, получивший ранения от осколков. Пострадавшим была оказана высококвалифицированная медицинская помощь. В результате ударов, по его данным, были повреждены многоэтажные и частные дома, учебное заведение и объекты инфраструктуры.

По данным Офиса Генпрокурора, рф совершила атаку на Харьков и пригород в три волны.

По данным следствия, 24 апреля ориентировочно с 1:10 до 1:30 вооруженные силы рф нанесли массированный ракетный удар по Харькову. Предварительно установлено, что враг применил три крылатые ракеты типа "Искандер". Повреждены предприятия. В Основянском районе ракета попала неподалеку от жилого сектора - повреждены частные дома.

Около 3:00-3:30 войска рф атаковали предприятие в Харькове с использованием более десяти ударных беспилотников.

Приблизительно в 5:00, по данным прокуратуры, началась третья волна ударов - снова ракетная атака:

  • в Слободском районе разрушено двухэтажное нежилое здание предприятия;
    • в Немышлянском районе ракета попала в стадион на территории школы, вызвав повреждения учебного заведения и соседних многоквартирных домов. Мужчина и женщина получили ранения стеклом, еще трое жительниц получили острую реакцию на стресс;
      • еще одна ракета попала вблизи ресторанного комплекса в Киевском районе, повреждено здание;
        • в поселке Безлюдовка Харьковского района повреждено более 10 частных домов, 14-летняя девочка получила акубаротравму.

          рф 24 раза за ночь атаковала Харьков ракетами и дронами: есть разрушения и двое пострадавших24.04.25, 08:47 • 2222 просмотра

          Юлия Шрамко

          Юлия Шрамко

          Война
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