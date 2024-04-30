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рф тримає десятки тисяч військових біля кордону з Україною: у ДПСУ запевняють, що цих сил недостатньо для повторного вторгнення

рф тримає десятки тисяч військових біля кордону з Україною: у ДПСУ запевняють, що цих сил недостатньо для повторного вторгнення

Київ • УНН

 • 17146 перегляди

росія тримає кілька десятків тисяч військових біля кордону з Україною по напрямку Сумщини, Чернігівщини і Харківщини, але цих сил недостатньо для широкомасштабного вторгнення в Україну.

рф тримає кілька десятків тисяч російських військових поруч кордону з Україною по напрямку Сумщини, Чернігівщини і Харківщини. Але цих сил недостатньо, щоб здійснити повторне вторгнення на територію України. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає УНН.

Зрозуміло, що і раніше ворог тримав навпроти цих трьох областей певну кількість своїх підрозділів. Він їх продовжує тримати на своїй території. За нашими оцінками це кілька десятків тисяч російських військових на даний момент поруч нашого кордону по напрямку і Сумщини, і Чернігівщини, і Харківщини. Цих сил недостатньо, щоб здійснити повторне, масштабне вторгнення на територію України, яким би ворог міг би досягти якоїсь стратегічної мети, але ми розуміємо з ким ми воюємо і власне підступність ворога. Тому, фактично, ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій 

- сказав Демченко.

Нагадаємо

Як повідомив раніше речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, на кордоні з білоруссю стан справ залишається стабільним протягом останнього часу. За останніми даними, в росії відсутні сили, які змогли б здійснити повторний наступ на цьому напрямку.

Павло Башинський

Павло Башинський

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