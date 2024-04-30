рф тримає десятки тисяч військових біля кордону з Україною: у ДПСУ запевняють, що цих сил недостатньо для повторного вторгнення

рф тримає кілька десятків тисяч російських військових поруч кордону з Україною по напрямку Сумщини, Чернігівщини і Харківщини. Але цих сил недостатньо, щоб здійснити повторне вторгнення на територію України. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає УНН.

Зрозуміло, що і раніше ворог тримав навпроти цих трьох областей певну кількість своїх підрозділів. Він їх продовжує тримати на своїй території. За нашими оцінками це кілька десятків тисяч російських військових на даний момент поруч нашого кордону по напрямку і Сумщини, і Чернігівщини, і Харківщини. Цих сил недостатньо, щоб здійснити повторне, масштабне вторгнення на територію України, яким би ворог міг би досягти якоїсь стратегічної мети, але ми розуміємо з ким ми воюємо і власне підступність ворога. Тому, фактично, ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій