рф держит десятки тысяч военных у границы с Украиной: в ГПСУ уверяют, что этих сил недостаточно для повторного вторжения

рф держит несколько десятков тысяч российских военных рядом границы с Украиной по направлению Сумщины, Черниговщины и Харьковщины. Но этих сил недостаточно, чтобы осуществить повторное вторжение на территорию Украины. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает УНН.

Понятно, что и раньше враг держал напротив этих трех областей определенное количество своих подразделений. Он их продолжает держать на своей территории. По нашим оценкам это несколько десятков тысяч российских военных на данный момент рядом с нашей границей по направлению и Сумщины, и Черниговщины, и Харьковщины. Этих сил недостаточно, чтобы осуществить повторное, масштабное вторжение на территорию Украины, которым бы враг мог бы достичь какой-то стратегической цели, но мы понимаем с кем мы воюем и собственно коварство врага. Поэтому, фактически, мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций - сказал Демченко.

Напомним

Как сообщил ранее представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, на границе с беларусью положение дел остается стабильным в последнее время. По последним данным, у россии отсутствуют силы, которые смогли бы осуществить повторное наступление на этом направлении.