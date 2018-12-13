РФ пригрозила відповісти на санкції Литви через агресію в Керченській протоці
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Росія пообіцяла дзеркальну відповідь на санкції, які Литва ввела у зв'язку з агресією РФ щодо українських човнів у Керченській протоці. Про це повідомила в четвер на брифінгу офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає кореспондент УНН.
"На днях Вільнюс оголосив про внесення до литовського "чорного списку" 20 громадян Росії у зв’язку з інцидентом у Керченській протоці", - нагадала вона.
За словами Захарової, Литва – це єдина держава, яка "не чекаючи американських і європейських патронів, вирішила ініціативно, але лише за однією адресою, покарати Росію за грубу провокацію".
"Ми неодноразово підкреслювали, що будь-які антиросійські дії литовської влади без адекватної відповіді не залишаться. В даному випадку з нашого боку надійде дзеркальна відповідь", - сказала вона.
Як повідомляв УНН, 7 грудня Литва застосувала національні санкції проти Російської Федерації через агресію щодо українських моряків біля Керченської протоки.