РФ пригрозила ответить на санкции Литвы из-за агрессии в Керченском проливе

"На днях Вильнюс объявил о внесении в литовский "черный список" 20 граждан России в связи с инцидентом в Керченском проливе", - напомнила она.



По словам Захаровой, Литва - это единственное государство, которое "не дожидаясь американских и европейских патронов, решила инициативно, но только по одному адресу, наказать Россию за грубую провокацию".



"Мы неоднократно подчеркивали, что любые антироссийские действия литовских властей без адекватного ответа не останутся. В данном случае с нашей стороны поступит зеркальный ответ", - сказала она.



Как сообщал УНН, 7 декабря Литва применила национальные санкции против Российской Федерации из-за агрессии в отношении украинских моряков у Керченского пролива.