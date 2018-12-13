РФ пригрозила ответить на санкции Литвы из-за агрессии в Керченском проливе
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Россия пообещала зеркальную ответ на санкции, которые Литва ввела в связи с агрессией РФ в отношении украинских лодок в Керченском проливе. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент УНН.
"На днях Вильнюс объявил о внесении в литовский "черный список" 20 граждан России в связи с инцидентом в Керченском проливе", - напомнила она.
По словам Захаровой, Литва - это единственное государство, которое "не дожидаясь американских и европейских патронов, решила инициативно, но только по одному адресу, наказать Россию за грубую провокацию".
"Мы неоднократно подчеркивали, что любые антироссийские действия литовских властей без адекватного ответа не останутся. В данном случае с нашей стороны поступит зеркальный ответ", - сказала она.
Как сообщал УНН, 7 декабря Литва применила национальные санкции против Российской Федерации из-за агрессии в отношении украинских моряков у Керченского пролива.