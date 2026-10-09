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рф оснастила "Шахеди", якими атакує Київ, новими 32-елементними антенами - які труднощі це створює для України

Київ • УНН

 • 12041 перегляди

У нових "Шахедах" виявили 32-елементні CRPA-антени для протидії українським засобам РЕБ. Це вдвічі ускладнює придушення GPS-навігації.

рф оснастила "Шахеди", якими атакує Київ, новими 32-елементними антенами - які труднощі це створює для України
Фото: Telegram-канал Сергій FLASH

У "Шахедах", які атакують Київ, нові захищені антени супутникової навігації нового типу на 32 елементи. Радник Президента і фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов роз'яснив, що це означає та які труднощі створює, передає УНН.

Продовжуємо виявляти у "Шахедах", які атакують Київ, нові захищені антени супутникової навігації нового типу на 32 елементи. До цього противник використовував антени з 16 елементами. Що це означає.  "Шахед" може знаходити ціль або в режимі радіоуправління оператором (через МЕШ модем), або за сигналами супутникової навігації (GPS та інше) 

- повідомив "Флеш". 
Сергій "Флеш" Бескрестнов показав 32-елементні CRPA-антени у ворожих дронах. Фото: Telegram-канал Сергій FLASH

За його словами, щоб боротися з наведенням по GPS "Шахедів", в Україні створюють перешкоди на частотах супутникової навігації засобами РЕБ. У свою чергу, противник встановлює на "Шахеді" спеціальні CRPA антени, які можуть нейтралізувати сигнали від нашого РЕБ. Чим більше елементів, тим більше джерел сигналів від РЕБ може придушити антена. 

До цього нам умовно потрібно було зробити так, щоб навколо "Шахеда" завжди було 16 джерел РЕБ, а тепер умовно потрібно, щоб їх стало вдвічі більше. Ця гонка складна для нас, тому що збільшувати кількість елементів на антені ворогу простіше, ніж нам додавати точок РЕБ 

- резюмував "Флеш".

"Флеш": у Києві можуть працювати російські ретранслятори для коригування "шахедів"03.10.26, 12:50 • 7880 переглядiв

Антоніна Туманова

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