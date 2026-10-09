рф оснастила "Шахеды", которыми атакует Киев, новыми 32-элементными антеннами — какие трудности это создает для Украины
Киев • УНН
В новых "Шахедах" обнаружили 32-элементные CRPA-антенны для противодействия украинским средствам РЭБ. Это вдвое усложняет подавление GPS-навигации.
В «Шахедах», атакующих Киев, появились новые защищённые антенны спутниковой навигации нового типа на 32 элемента. Советник Президента и специалист по радиотехнологиям Сергей «Флэш» Бескрестнов разъяснил, что это означает и какие трудности создаёт, передаёт УНН.
Продолжаем обнаруживать в «Шахедах», атакующих Киев, новые защищённые антенны спутниковой навигации нового типа на 32 элемента. До этого противник использовал антенны с 16 элементами. Что это означает. «Шахед» может находить цель либо в режиме радиоуправления оператором (через МЕШ-модем), либо по сигналам спутниковой навигации (GPS и другие)
По его словам, чтобы бороться с наведением «Шахедов» по GPS, в Украине создают помехи на частотах спутниковой навигации средствами РЭБ. В свою очередь, противник устанавливает на «Шахеде» специальные CRPA-антенны, которые могут нейтрализовать сигналы от нашей РЭБ. Чем больше элементов, тем больше источников сигналов РЭБ может подавить антенна.
До этого нам условно нужно было сделать так, чтобы вокруг «Шахеда» всегда было 16 источников РЭБ, а теперь условно нужно, чтобы их стало вдвое больше. Эта гонка сложна для нас, потому что увеличивать количество элементов на антенне врагу проще, чем нам добавлять точки РЭБ
"Флеш": в Киеве могут работать российские ретрансляторы для корректировки "шахедов"03.10.26, 12:50 • 7878 просмотров