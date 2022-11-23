рф неспроможна здолати ЗСУ, тому веде війну з теплоелектростанціями і навіть немовлятами – Залужний

Цитата

"Сьогодні країна-терорист російська федерація завдала масованого ракетного удару по об’єктам критичної інфраструктури нашої держави. Будучи неспроможним здолати Збройні Сили України, противник веде війну з мирними громадянами, теплоелектростанціями, лікувальними закладами і навіть немовлятами", - написав Залужний.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські військові збили 51 із 70 ворожих крилатих ракет

Головнокомандувач ЗСУ подякував військовослужбовцям, чий професіоналізм рятує життя - "ви є взірцем для всього світу. Те, що ви робите в умовах постійної нестачі озброєння, техніки, боєприпасів, - на межі можливого".

"Дякую країнам-партнерам за надані системи ППО та ПРО, що прикривають небо над нами. Мир у Європі напряму залежить від стійкості та захищеності України", - резюмував Залужний.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Київ летіла 31 ракета, 21 було збито

Доповнення

Сьогоднішній масований ракетний обстріл по Україні призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

По всій Україні застосовані аварійні відключення електроенергії.