россия не может одолеть ВСУ, поэтому ведет войну с теплоэлектростанциями и даже младенцами – Залужный

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"Сегодня страна-террорист российская федерация нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры нашего государства. Будучи неспособным одолеть Вооруженные Силы Украины, противник ведет войну с мирными гражданами, теплоэлектростанциями, лечебными учреждениями и даже младенцами", - написал Залужный.

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Главнокомандующий ВСУ поблагодарил военнослужащих, чей профессионализм спасает жизнь - "вы являетесь образцом для всего мира. То, что вы делаете в условиях постоянной нехватки вооружения, техники, боеприпасов, – на грани возможного".

"Спасибо странам-партнерам за предоставленные системы ПВО и ПРО, прикрывающие небо над нами. Мир в Европе напрямую зависит от устойчивости и защищенности Украины", - добавил Залужный.

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Дополнение

Сегодняшний массированный ракетный обстрел по Украине привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также поражены объекты электропередачи.

По всей Украине применены аварийные отключения электроэнергии.