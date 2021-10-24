РФ не зможе завадити мешканцям окупованих Донбасу і Криму комунікувати з українською владою – МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Російська Федерація не зможе завадити мешканцям тимчасово окупованих Донбасу і Криму комунікувати з українською владою. Про це УНН заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
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“Росія не зможе завадити мешканцям тимчасово окупованих Донбасу і Криму комунікувати із українською владою. Так само як і не змогли радянські окупаційні війська завадити контактам німців зі Східного і Західного Берліна. Політика залізної завіси не спрацює”, — повідомив Ніколенко.
Деталі
За його словами, деградація ситуації на тимчасово окупованих територіях вимагає інноваційних рішень України.
“Поліпшення життя українців по обидві сторони лінії розмежування, надання їм якісних державних послуг і зміцнення їхнього зв’язку із рештою Української держави залишається безумовним пріоритетом для президента Володимира Зеленського”, — зазначив Ніколенко.
Також він наголосив, що Росія як держава-окупант має чітко дотримуватися своїх міжнародно-правових зобов‘язань та виконувати домовленості лідерів Нормандського формату: забезпечувати базові потреби населення на підконтрольних їй територіях, включно із адекватним захистом від коронавірусної хвороби COVID-19, розблокувати роботу КПВВ, припинити саботаж діяльності Тристоронньої контактної групи, ґарантувати безпечний і надійний доступ Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до всієї окупованої території, забезпечити міжнародним організаціям, включно з МКЧХ, повний і безумовний допуск до всіх утримуваних у зв’язку з конфліктом осіб.
Контекст
Секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями Донбасу та Кримом планують створити пункти для прямої комунікації з Президентом та органами влади.
Згодом офіційний представник російського МЗС Марія Захарова заявила, що влада України готує провокацію, плануючи відкрити для людей, що живуть на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму, пункти зв’язку, щоб жителі цих регіонів могли спілкуватися з представниками української влади.
Доповнення
Наприкінці вересня Кабінет міністрів України затвердив Стратегію деокупації Криму.
Автори документу вважають, що його прийняття створить передумови для ефективної та послідовної протидії легітимізації Російською Федерацією спроби анексії тимчасово окупованої території та її інтеграції зокрема у правовий та політичний, інформаційний простір РФ.
Стратегія, серед іншого, передбачає створення спеціалізованої державної установи “Український національний центр розбудови миру” для збору доказової бази порушень прав, пов’язаних з тимчасовою окупацією і збройною агресією РФ.