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Уряд затвердив "дорожню карту" з деокупації Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Кабінет міністрів України у середу затвердив Стратегію деокупації Криму. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду, повідомляє УНН.

Цитата:

“Уряд затвердив Стратегію деокупації Криму. Документ стане комплексною дорожньою картою з повернення українського Криму. Як було наголошено, "Кримська платформа“ — це не разовий захід. Ми схвалюємо комплексні документи, які містять детальні кроки деокупації, залучаємо до цього питання найкращих експертів та аналітиків з усього світу. Ми також працюємо з нашими країнами-партнерами та в рамках міжнародних організацій, аби тема Криму постійно була на світовому порядку денному”, — написав Прем’єр у Telegram-каналі.

Додамо

Згідно з пояснювальною записку до проекту розпорядження, ним пропонується затвердити план заходів з реалізації стратегії, що має на меті, зокрема:

  • відновлення територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаного державного кордону, забезпечення державного суверенітету України;
  • забезпечення національної єдності, стійкості та згуртованості українського суспільства і держави Україна;
  • припинення використання тимчасово окупованої території для діяльності, яка загрожує національній безпеці України та/або спрямована на підрив міжнародної безпеки і миру.

Автори документу вважають, що його прийняття створить передумови для ефективної та послідовної протидії легітимізації Російською Федерацією спроби анексії тимчасово окупованої території та її інтеграції зокрема у правовий та політичний, інформаційний простір РФ.

Стратегія, серед іншого, передбачає створення спеціалізованої державної установи “Український національний центр розбудови миру” для збору доказової бази порушень прав, пов’язаних з тимчасовою окупацією і збройною агресією РФ.

Що було раніше

У березні Президент України Володимир Зеленський затвердив стратегію деокупації Криму.

Цей документ визначає комплекс заходів дипломатичного, військового, економічного, інформаційного, гуманітарного та іншого характеру, спрямованих на відновлення територіальної цілісності, державного суверенітету України у міжнародно визнаних кордонах шляхом деокупації та реінтеграції Криму.

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