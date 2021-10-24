РФ не сможет помешать жителям оккупированных Донбасса и Крыма коммуницировать с украинской властью - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Российская Федерация не сможет помешать жителям временно оккупированных Донбасса и Крыма коммуницировать с украинской властью. Об этом УНН заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Цитата
“Россия не сможет помешать жителям временно оккупированных Донбасса и Крыма коммуницировать с украинской властью. Так же как и не смогли советские оккупационные войска помешать контактам немцев из Восточного и Западного Берлина. Политика железного занавеса не сработает”, — сообщил Николенко.
Детали
По его словам, деградация ситуации на временно оккупированных территориях требует инновационных решений Украины.
“Улучшение жизни украинцев по обе стороны линии разграничения, предоставление им качественных государственных услуг и укрепления их связи с остальой частью Украинского государства остается безусловным приоритетом для президента Владимира Зеленского”, — отметил Николенко.
Также он подчеркнул, что Россия как государство-оккупант должна четко придерживаться своих международно-правовых обязательств и выполнять договоренности лидеров Нормандского формата: обеспечивать базовые потребности населения на подконтрольных ей территориях, включая адекватную защиту от коронавирусной болезни COVID-19, разблокировать работу КПВВ прекратить саботаж деятельности Трехсторонней контактной группы, гарантировать безопасный и надежный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей оккупированной территории, обеспечить международным организациям, включая МККК, полный и безусловный допуск ко всем удерживаемых в связи с конфликтом лиц.
Контекст
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что на линии разграничения с временно оккупированными территориями Донбасса и Крымом планируют создать пункты для прямой коммуникации с Президентом и органами власти.
Впоследствии официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что власть Украины готовит провокацию, планируя открыть для людей, живущих на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, пункты связи, чтобы жители этих регионов могли общаться с представителями украинской власти.
Дополнение
В конце сентября Кабинет министров Украины утвердил Стратегию деоккупации Крыма.
Авторы документа считают, что его принятие создаст предпосылки для эффективной и последовательной противодействия легитимизации Российской Федерацией попытки аннексии временно оккупированной территории и ее интеграции в частности в правовое и политическое, информационное пространство РФ.
Стратегия, среди прочего, предусматривает создание специализированного государственного учреждения “Украинский национальный центр развития мира” для сбора доказательной базы нарушений прав, связанных с временной оккупацией и вооруженной агрессией РФ.