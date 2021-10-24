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РФ не сможет помешать жителям оккупированных Донбасса и Крыма коммуницировать с украинской властью - МИД

Киев • УНН

 • 22328 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Российская Федерация не сможет помешать жителям временно оккупированных Донбасса и Крыма коммуницировать с украинской властью. Об этом УНН заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

РФ не сможет помешать жителям оккупированных Донбасса и Крыма коммуницировать с украинской властью - МИД

Цитата

“Россия не сможет помешать жителям временно оккупированных Донбасса и Крыма коммуницировать с украинской властью. Так же как и не смогли советские оккупационные войска помешать контактам немцев из Восточного и Западного Берлина. Политика железного занавеса не сработает”, — сообщил Николенко.

Детали

По его словам, деградация ситуации на временно оккупированных территориях требует инновационных решений Украины.

“Улучшение жизни украинцев по обе стороны линии разграничения, предоставление им качественных государственных услуг и укрепления их связи с остальой частью Украинского государства остается безусловным приоритетом для президента Владимира Зеленского”, — отметил Николенко.

Также он подчеркнул, что Россия как государство-оккупант должна четко придерживаться своих международно-правовых обязательств и выполнять договоренности лидеров Нормандского формата: обеспечивать базовые потребности населения на подконтрольных ей территориях, включая адекватную защиту от коронавирусной болезни COVID-19, разблокировать работу КПВВ прекратить саботаж деятельности Трехсторонней контактной группы, гарантировать безопасный и надежный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей оккупированной территории, обеспечить международным организациям, включая МККК, полный и безусловный допуск ко всем удерживаемых в связи с конфликтом лиц.

Контекст

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что на линии разграничения с временно оккупированными территориями Донбасса и Крымом планируют создать пункты для прямой коммуникации с Президентом и органами власти.

Впоследствии официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что власть Украины готовит провокацию, планируя открыть для людей, живущих на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, пункты связи, чтобы жители этих регионов могли общаться с представителями украинской власти.

Дополнение

В конце сентября Кабинет министров Украины утвердил Стратегию деоккупации Крыма.

Авторы документа считают, что его принятие создаст предпосылки для эффективной и последовательной противодействия легитимизации Российской Федерацией попытки аннексии временно оккупированной территории и ее интеграции в частности в правовое и политическое, информационное пространство РФ.

Стратегия, среди прочего, предусматривает создание специализированного государственного учреждения “Украинский национальный центр развития мира” для сбора доказательной базы нарушений прав, связанных с временной оккупацией и вооруженной агрессией РФ.

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