У МЗС РФ назвали "провокацією" рішення України відкрити пункти зв'язку на межі з Кримом

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“Замість того, щоб повернути утримувані у жителів Донбасу соціальні виплати, розблокувати життєво важливу інфраструктуру, українські силовики знову заготовили провокацію”, — написала Захарова.

Вона також назвала рішення РНБО України щодо відкриття таких пунктів “черговим цирковим номером”.

За її словами, мешканці Криму “все сказали, що хотіли”. При цьому вона додала, що офіційний Київ “не хоче цього слухати і роблять все, щоб перешкодити жителям півострова говорити про свою позицію”.

Рішення РНБО

Про плани України відкрити пункти зв’язку 22 жовтня повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Він уточнив, що на цих пунктах жителі анексованого Криму і ОРДЛО зможуть спілкуватися з президентом України Володимиром Зеленським, з кабінетом міністрів і з іншими органами центральної та місцевої влади. За його словами, пункти зв’язку відкриватимуть найближчим часом, Мінціфри вже доручено протягом двох тижнів розробити технічне завдання. На наступному засіданні РНБО розгляне запропоновані рішення.

Нагадаємо

Наприкінці вересня Кабінет міністрів України затвердив Стратегію деокупації Криму.

Автори документу вважають, що його прийняття створить передумови для ефективної та послідовної протидії легітимізації Російською Федерацією спроби анексії тимчасово окупованої території та її інтеграції зокрема у правовий та політичний, інформаційний простір РФ.

Стратегія, серед іншого, передбачає створення спеціалізованої державної установи “Український національний центр розбудови миру” для збору доказової бази порушень прав, пов’язаних з тимчасовою окупацією і збройною агресією РФ.