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В МИД РФ назвали "провокацией" решение Украины открыть пункты связи на границе с Крымом

Киев • УНН

 • 64013 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что власть Украины готовит провокацию, планируя открыть для людей, живущих на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, пункты связи, чтобы жители этих регионов могли общаться с представителями украинской власти. Об этом Захарова написала в Telegram, передает УНН.

В МИД РФ назвали "провокацией" решение Украины открыть пункты связи на границе с Крымом

Цитата

“Вместо того, чтобы вернуть удерживаемые у жителей Донбасса социальные выплаты, разблокировать жизненно важную инфраструктуру, украинские силовики снова заготовили провокацию”, — написала Захарова.

Она также назвала решение СНБО Украины об открытии таких пунктов “очередным цирковым номером”.

По ее словам, жители Крыма “все сказали, что хотели”. При этом она добавила, что официальный Киев “не хочет этого слушать и делают все, чтобы помешать жителям полуострова говорить о своей позиции”.

Решение СНБО

О планах Украины открыть пункты связи 22 октября сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он уточнил, что на этих пунктах жители аннексированного Крыму и ОРДЛО смогут общаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, с кабинетом министров и с другими органами центральной и местной власти. По его словам, пункты связи открывать в ближайшее время, Минцифры уже поручено в течение двух недель разработать техническое задание. На следующем заседании СНБО рассмотрит предложенные решения.

Напомним

В конце сентября Кабинет министров Украины утвердил Стратегию деоккупации Крыму.

Авторы документа считают, что его принятие создаст предпосылки для эффективного и последовательного противодействия легитимизации Российской Федерацией попытки аннексии временно оккупированной территории и ее интеграции в частности в правовой и политический, информационное пространство РФ.

Стратегия, среди прочего, предусматривает создание специализированного государственного учреждения “Украинский национальный центр развития мира” для сбора доказательной базы нарушений прав, связанных с временной оккупацией и вооруженной агрессией РФ.

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